L’odissea giudiziaria di un commerciante di Olbia.

Alla fine dello scorso anno, G. P., un commerciante di Olbia, era stato arrestato con l’accusa di possesso di circa 700 grammi di marijuana con l’intento di spacciarla. La sua difesa, ha tentato invano di ottenere una perizia sulla sostanza, sostenendo che si trattasse di una varietà legale.

Nei giorni scorsi, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio ha assolto G. P., in quanto la marijuana rinvenuta in un locale collegato al suo negozio è stata successivamente classificata come cannabis light dopo un’analisi.

Durante il periodo degli arresti domiciliari, l’uomo ha sempre dichiarato la propria innocenza. Inoltre, gli sono stati restituiti i 700 grammi di marijuana sequestrati e una considerevole somma di denaro.

