La mobilità sostenibile ad Arzachena.

È partito venerdì il servizio di monopattini e biciclette elettriche in condivisione gestito dell’azienda Dott, tra i leader europei della micromobilità urbana. L’operatore è risultato primo classificato nel bando competitivo pubblicato dal Comune di Arzachena, che ne ha premiato l’efficienza operativa, l’attenzione alla sicurezza e l’esperienza accumulata nelle principali città di tutta Europa. La flotta sarà composta da 140 monopattini e 60 biciclette a pedalata assistita, numeri che potranno variare in base alla stagionalità, e verrà distribuita nel centro storico diArzachena, nei borghi di Cannigione – La Conia, Baja Sardinia, Liscia di Vacca, Porto Cervo Marina, Porto Cervo. L’iniziativa è promossa dalla delegata ai Trasporti e alle Attività Produttive, Stefania Fresu.

Il servizio sarà gestito in modalità point to point sul territorio comunale: un sistema con postazioni di parcheggio fisse, in aree individuate in accordo con l’azienda e visibili su un’applicazione per smartphone dedicata, dove iniziare e terminare il noleggio, al fine di garantire l’ordine e il decoro urbano.

“Con un uso consapevole dei mezzi di micromobilità possiamo rispondere alle esigenze di residenti e turisti per spostamenti all’interno del centro urbano e dei singoli borghi in sicurezza – spiega Stefania Fresu, delegata ai Trasporti e Attività Produttive -. Con limiti di velocità prestabiliti e spegnimento automatico fuori dai tracciati, offriamo una comoda e moderna alternativa per raggiungere i vari punti del territorio in modo sostenibile. Con questa novità integriamo il piano di mobilità del Comune di Arzachena affiancando monopattini e bici elettriche al servizio di trasporto pubblico locale classico offerto a bordo dei bus Lu Pustali”.

Come commenta Vittorio Gattari, responsabile relazioni Istituzionali di Dott Italia: “Siamo molto orgogliosi di lanciare il nostro servizio ad Arzachena e in Costa Smeralda, un’area altamente strategica per noi, soprattutto durante la stagione estiva. Ringraziamo dunque l’Amministrazione per la proficua collaborazione che ci ha permesso di espandere la nostra presenza in Sardegna, dove siamo già attivi ad Alghero e Stintino. Vogliamo continuare ad investire in questa Regione dalle grandi potenzialità, offrendo una soluzione di micromobilità sostenibile con monopattini e biciclette a residenti e turisti“.

Le caratteristiche dei mezzi.

I mezzi Dott presentano caratteristiche di solidità, affidabilità e robustezza: un progetto ad hoc, sviluppato negli anni, al fine di garantire agli utilizzatori un’esperienza di guida piacevole e priva di intoppi.

I monopattini dispongono di frecce direzionali, luci sempre accese durante la corsa, freno anteriore, posteriore e terzo freno elettronico, ammortizzatore anteriore e ruote da ben 12 e 10 pollici, che garantiscono maggiore tenuta di strada e stabilità alla guida. Le azzurre e-bike, invece, hanno una struttura particolarmente solida e sono dotate di luci, riflettori e cestino, caratteristiche che ne accrescono il livello di sicurezza su strada e che le rendono mezzi affidabili, adatti a tutta la famiglia. Entrambi i mezzi dispongono di un porta cellulare per viaggiare con le mani sempre sul manubrio.

Come funziona il servizio dei monopattini e biciclette.

Per poter noleggiare un monopattino o una bicicletta in sharing è necessario scaricare la app Dott dagli store sul proprio smartphone (Appstore e Playstore) e registrare un profilo utente personale. Il servizio è rivolto soltanto ad utenti maggiorenni.

Tutti i mezzi sono dotati di rilevamento satellitare che previene i furti e allo stesso tempo controlla automaticamente la velocità del mezzo, che per legge non può superare i 20 km/h per i monopattini e i 25 chilometri/orari per le biciclette, e inibisce il termine del noleggio nelle zone in cui è vietato il parcheggio. Prima che un utente si metta alla guida, inoltre, l’app Dott gli ricorda di usare le piste ciclabili, di non salire sui marciapiedi e di parcheggiare correttamente, avendo così ben chiare tutte le regole generali e locali che deve rispettare.

In occasione del lancio, Dott offre a tutti i nuovi utenti la loro prima corsa di 20 minuti a bordo di un monopattino: basterà inserire il codice sconto Freedom nella sezione Promozioni dell’app.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui