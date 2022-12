Arriva la denuncia per l’aggressione dei cani alla 12enne

Una ragazzina 12enne ha subito un’aggressione da parte di tre cani (la foto è d’archivio, ndr.) nel centro del suo paese e la madre ha presentato querela. Gli accertamenti dei carabinieri hanno portato alla denuncia di un operaio 56enne, colpevole di aver lasciato liberi e incustoditi i tre meticci. Per fortuna la studentessa ha riportato lesioni guaribili in pochi giorni, ma di sicuro si è presa un bello spavento in quei momenti.

L’episodio si era verificato nei gironi scorsi per le strade di Nuraminis e la madre della 12enne aggredita dai cani si era poi rivolta ai carabinieri presentando querela. I militari della stazione locale sono risaliti all’operaio incensurato ed è scattata la denuncia per lesioni personali colpose e omessa custodia e malgoverno di animali.

