Si cerca a Trinità d’Agultu un cassiere per negozio di alimentari

Si cerca un cassiere.

Si cerca a Trinità d’Agultu e Vignola un procacciatore di affari per lavoro autonomo. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato su Sardegna Lavoro con il codice 1500021211000000000190207 e sarà attivo sul portale fino al 31 aprile 2021.

La figura ricercata deve possedere esperienza pregressa nella mansione, principalmente maturata in negozi di generi alimentari. Si occuperà di tutte le procedure attinenti l’attività di cassa (pagamenti tramite POS), garantendo un servizio attento alle esigenze del cliente. Il candidato ideale ha, inoltre, una conoscenza intermedia della lingua inglese. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

