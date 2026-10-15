Aquabike, Olbia incorona i campioni del mondo: 160 piloti per il gran finale

L’Aquabike a Olbia si terrà da venerdì 16 fino a domenica 18 ottobre.

Olbia si prepara a incoronare i campioni del mondo dell’Aquabike. Il Regione Sardegna Grand Prix of Italy, in programma da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, non sarà soltanto una tappa del calendario internazionale, ma l’appuntamento conclusivo della stagione 2026 del Campionato del Mondo UIM-ABP. La cancellazione dei Gran Premi previsti in Qatar e a Gedda, annunciata dall’organizzazione in relazione alla situazione geopolitica, ha infatti portato il gran finale mondiale nelle acque galluresi.

Saranno 160 i piloti in gara, provenienti da 27 Paesi, un numero record che supera i 154 partecipanti dello scorso anno. Per tre giorni lo specchio d’acqua tra i moli Brin e Bosazza diventerà il teatro delle sfide decisive per l’assegnazione dei titoli, con atleti pronti a contendersi gli ultimi risultati di una stagione internazionale che si chiuderà proprio a Olbia.

La manifestazione.

La manifestazione è stata presentata questa mattina alla presenza del sindaco Settimo Nizzi e di Raimondo Di San Germano, amministratore delegato di H2O Racing, la società che organizza il campionato. Il ritorno dell’Aquabike mondiale si inserisce in un percorso avviato nel 2018, quando la competizione ha fatto il suo debutto in città e ha contribuito a consolidarne la presenza nel panorama internazionale degli sport acquatici. A sottolineare il legame ormai costruito tra Olbia e la disciplina è stato lo stesso Di San Germano, che ha ricordato l’obiettivo dei primi anni: fare della città una capitale mondiale dell’Aquabike. «Non è più una città, un aeroporto o solo un porto, ma è diventata un centro che attira e che richiama tutti i piloti del mondo una volta all’anno», ha dichiarato. Secondo l’organizzatore, la tappa olbiese è ormai un appuntamento particolarmente atteso dai team, anche perché rappresenta il momento in cui si definiscono i risultati della stagione e si delineano le prospettive future della disciplina. Quest’anno il suo peso sportivo sarà ancora maggiore, con la proclamazione dei campioni del mondo al termine delle gare.

Il programma comprende le categorie principali GP1 e le competizioni iridate in prova unica di Ski GP2, GP3 e GP4, oltre a Runabout GP2, GP4 e GP4 Ladies. Tra le novità dell’edizione 2026 c’è la partecipazione della statunitense Demi Morgan, prima donna nella storia dell’Aquabike a gareggiare nella categoria Freestyle, una delle più spettacolari per le evoluzioni eseguite sull’acqua. Da seguire anche il pilota cinese Lyu Zhaoxuan, entrato tra i piloti ufficiali della Ski Division GP1.

Il programma delle gare

L’azione in acqua comincerà venerdì 16 ottobre con le prove libere e le qualifiche, seguite dalle sessioni di Pole Position e dalle prime manche. Sabato sarà dedicato alle successive gare, mentre domenica si disputeranno le prove decisive per assegnare i titoli mondiali.

Venerdì 16 ottobre

Dalle 9:00: prove libere e qualifiche.

Dalle 14:30: Pole Position.

Dalle 16:45: prime manche di gara.

Alle 18:15: Pole Position Freestyle.

Sabato 17 ottobre

Dalle 9:30: manche 1.

Dalle 13:30: manche 2.

Gare delle categorie Ski, Runabout e Freestyle fino alle 18:30.

Domenica 18 ottobre

Alle 9:30: prove libere.

Dalle 10:30: manche 3 e finali.

Alle 18:00: cerimonia di premiazione.

Alle 19:00: chiusura del paddock.

Sarà dunque il golfo di Olbia a scrivere l’ultimo capitolo della stagione mondiale 2026. Un fine settimana che mette la città al centro della scena internazionale della motonautica, con la possibilità per il pubblico di seguire da vicino le competizioni e assistere alla proclamazione dei campioni del mondo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui