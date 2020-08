I controlli all’aeroporto di Olbia.

Nei giorni scorsi, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, in servizio presso aeroporto Costa Smeralda di Olbia, hanno scoperto 68 mila euro non dichiarati.

Il denaro era nascosto nei bagagli di cittadini di nazionalità austriaca, russa, cipriota e slovena in arrivo da vari paesi europei, per lo più con voli privati. Tutti i passeggeri si sono avvalsi dell’istituto dell’oblazione pagando sanzioni per complessivi 3 mila euro.

Il risultato s’inquadra in una più ampia e costante attività di prevenzione effettuata negli spazi doganali dall’agenzia, in sinergia con la Guardia di Finanza, attraverso l’elaborazione di specifiche analisi di rischio orientate, in particolar modo, al monitoraggio e al controllo dei passeggeri e del bagaglio trasportato nei voli ritenuti più “sensibili” per la perpetrazione d’illeciti valutari.

(Visited 115 times, 140 visits today)