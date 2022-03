Lo sciopero degli autotrasportatori della Sardegna.

Lunedì 14 marzo gli autotrasportatori della Sardegna in sciopero contro il caro carburanti. Lo sciopero è stato annunciato dopo la riunione dei lavoratori di ieri che si è tenuta a Tramatza.

Una manifestazione contro i rincari del gasolio in primis, ma anche contro l’aumento dei prezzi dei traghetti e delle spese di manutenzione dei mezzi, costi che per i trasportatori ormai sono diventati insostenibili.

Sempre ieri un messaggio circolato nelle chat Whatsapp, in cui si parlava addirittura di 15 giorni di sciopero, ha creato allarme e molte persone hanno preso d’assalto i supermercati della Sardegna. Una notizia smentita dai sindacati e dagli autotrasportatori che però ha creato il panico tra i clienti.

File interminabili per fare la spesa e alla cassa, carrelli pieni e scaffai vuoti nei negozi, dove trovare una cassa di acqua naturale era diventato quasi impossibile. Alcuni punti vendita hanno anche deciso di limitare l’acquisto di alcuni prodotto, come ad esempio l’olio di mais. Lunghe code si sono registrate anche in alcuni distributori di benzina, una corsa al pieno causata dal prezzo che aumenta di giorno in giorno e dalla paura di uno stop degli approvvigionamenti nelle stazioni di servizio.