Tornano ad aumentare i contagi in Sardegna: il monitoraggio Gimbe

Crescono i contagi in Sardegna.

Tornano a crescere i nuovi casi in Sardegna secondo i dati l’ultimo monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe. L’Isola registra anche un aumento dei posti letto occupati in area medica. Ma ci sono anche notizie positive: in Sardegna scende il numero dei positivi ogni 100mila abitanti e la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva. Secondo l’ultimo bollettino coronavirus di ieri intanto, i nuovi casi positivi sono 1.632 con 5 decessi.

Il report.

I casi attualmente positivi per 100mila abitanti nella settimana dal 2 all’8 marzo scendono da 1.850 a 1.516. Cresce invece la variazione percentuale dei nuovi casi segna un +7,5%. La percentuale di posti letto occupati da pazienti covid in area medica sale al 20,2%, mentre in terapia intensiva scende al 9,8%. Ieri si registravano 17 pazienti in terapia intensiva e 318 in area medica.

La situazione in Italia.

Per quanto riguarda l’Italia il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 2-8 marzo 2022, rispetto alla precedente, un lieve aumento di nuovi casi (279.555 vs 275.376) e una diminuzione dei decessi (1.201 vs 1.488). In calo anche i casi attualmente positivi (1.011.521 vs 1.073.230), le persone in isolamento domiciliare (1.002.153 vs 1.062.066), i ricoveri con sintomi (8.776 vs 10.456) e le terapie intensive (592 vs 708). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi : 1.201 (-19,3%), di cui 95 riferiti a periodi precedenti

: 1.201 (-19,3%), di cui 95 riferiti a periodi precedenti Terapia intensiva : -116 (-16,4%)

: -116 (-16,4%) Ricoverati con sintomi : -1.680 (-16,1%)

: -1.680 (-16,1%) Isolamento domiciliare: -59.913 (-5,6%)

-59.913 (-5,6%) Nuovi casi: 279.555 (+1,5%)

279.555 (+1,5%) Casi attualmente positivi: -61.709 (-5,7%)