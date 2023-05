Bandiere Blu, ecco le spiagge e gli approdi premiati in Gallura

La maggior parte delle bandiere blu sono in Gallura.

Nessuna new entry nel 2023 in Sardegna, ma la maggior parte delle bandiere blu sono in Gallura. Le bandiere blu sventolano sulle località di Badesi, Santa Teresa, Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, La Maddalena, Palau e Budoni.

Nel nord Sardegna, che con la Gallura ha ottenuto due terzi dei riconoscimenti, figurano anche Castelsardo, Sorso, Sassari. Nel resto della Sardegna sono stati premiati dalla FEE (Foundation for Environmental Education), la Ong internazionale per l’educazione alla sostenibilità, Oristano, Tortolì e Bari Sardo (Nuoro), Quartu Sant’Elena e Sant’Antioco (nel Sud dell’Isola).

Per quanto riguarda i porti, sono 5 le località galluresi premiate dalla Fee (Foundation for Environmental Education), la Ong internazionale per l’educazione alla sostenibilità. A ricevere il prestigioso riconoscimento sono: il porto di Santa Teresa Gallura, Cala Gavetta (La Maddalena), Marina dell’Orso di Poltu Quatu (Arzachena), Marina di Porto Cervo (Arzachena), Marina di Portisco (Olbia). Purtroppo non è stato riconfermato il porto turistico di Palau.

A ricevere il riconoscimento nel resto della Sardegna sono anche il Porto Turistico di Castelsardo, Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese (Santa Maria Navarrese), nel Nuorese e, in provincia di Cagliari: Marina di Capitana (Quartu Sant’Elena). Le località che hanno ricevuto i riconoscimento sono in tutto 15 in tutto nell’Isola.

La classifica delle Bandiere Blu in Italia.

In Italia, 226 coste e 84 approdi turistici hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento Bandiera Blu 2023, per un totale di 458 spiagge. La Sardegna è al settimo posto con le sue 15 bandiere confermate, mentre la Liguria si piazza al primo posto con 34 località premiate, seguita dalla Puglia con 22 Bandiere Blu, dopo aver ottenuto 4 nuovi comuni. La Calabria ha conquistato 2 nuove Bandiere, mentre la Campania e la Toscana, entrambe con un nuovo ingresso, seguono con 19 Bandiere. Le Marche hanno guadagnato un nuovo ingresso e raggiungono le 18 località premiate. L’Abruzzo resta a 14, la Sicilia a 11 e il Lazio a 10. Il Trentino Alto Adige mantiene le sue 10 Bandiere, mentre l’Emilia Romagna ne ottiene 9 con un’uscita e un nuovo ingresso. Il Veneto riconferma le sue 9 Bandiere, la Basilicata conferma le sue 5 località, il Piemonte guadagna 2 nuovi ingressi e sale a 5 Bandiere, mentre il Friuli Venezia Giulia mantiene le sue 2 Bandiere. Infine, la Lombardia guadagna 2 nuovi ingressi e il Molise conquista 2 Bandiere.

