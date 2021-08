Dopo Bake off la Parodi sceglie una pasticceria di Olbia per la torta di compleanno

Benedetta Parodi sceglie una pasticceria di Olbia

Chi fa la torta di compleanno di chi per mestiere insegna a cucinare? Nel caso di Benedetta Parodi, in questi la risposta è arrivata nelle scorse ore: la pasticceria l’Accademia di Olbia. Una bella soddisfazione per gli artigiani dei dolci di piazza Etna che, prontamente, hanno ringraziato la conduttrice sui propri canali social.

Benedetta Parodi, conduttrice di 8 edizioni di Bake off Italia, la sfida tra pasticceri amatoriali, e autrice di numerosi libri di ricette culinarie, si trova in questi giorni in vacanza a Marinella dove ha festeggiato il suo quarantanovesimo compleanno.

