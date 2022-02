E’ caccia ai biglietti per il concerto di Blanco.

Cercasi disperatamente i biglietti per il concerto di Blanco a Olbia. In poche ore non si trovano più. Tutto sold-out per il cantante che ha vinto il Festival di Sanremo 2022 con Mahmood, dove sul sito Ticketone i biglietti da 37,95 euro non è più possibile acquistarli.

C’è chi li cerca sui social, persino nei gruppi dedicati al baratto, su numerosi siti di annunci e aste online. E’ proprio nei social che si concentra la caccia ai biglietti a tutti i costi. Impazzano, infatti, gli hashtag alla ricerca disperata di prendere parte al concerto a Olbia. Dall’altra parte c’è chi li mette in vendita, anche a 400 euro e chi ne approfitta per promettere vendite che non avverranno mai.

La nuova stella della musica è stata confermata a Olbia per l’evento del Ferragosto 2022, all’interno del programma del Red Valley Festival nella giornata di apertura dal 12 al 15 agosto. Nel giro di poche ore sono stati già venduti 15mila biglietti.