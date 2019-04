L’attentato nella notte a Orosei.

Paura nella notte a Orosei. Un ordigno è stato fatto esplodere davanti alla casa dell’imprenditore Gianni Bonfigli, molto noto nella zona. A quanto risulta non ci sono stati feriti e anche i danni sono stati limitati.

Solo qualche vaso rotto e la finestra di un’abitazione. La fortuna è stata che, in quel momento, in strada non passasse nessuno. Indagano i carabinieri

(Visited 23 times, 23 visits today)