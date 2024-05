Successo per la mezza maratona e le gare di Olbia21

Grande successo di partecipazione ieri, domenica 5 maggio, per la manifestazione sportiva Olbia21 organizzato dalla Pao (Podistica amatori Olbia). In collaborazione con MG Sport e il suo brand FollowYourPassion, con il patrocinio del Comune di Olbia, Assessorato allo Sport, e della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera). La giornata sportiva ha visto oltre mille atleti, agonisti e non, impegnati in tre categorie sportive: la XIII Mezza Maratona, gara competitiva di 21,097 km, la 10 chilometri, gara competitiva, la StraOlbia, di 5 chilometri, non competitiva, adatta a tutti.

Il rapporto tra Olbia21 e la città

I partecipanti, provenienti da 9 stati e da 34 città italiane, hanno seguito un percorso cittadino e costiero lungo alcuni degli itinerari più belli della città. Sono partiti da Piazza Crispi, passando per la bella spiaggia di Pittulongu e toccando altri punti di interesse locale. Rispetto alle precedenti edizioni, l’evento è stato rivisitato, con l’intento di dare risalto alle qualità naturalistiche di Olbia e di destagionalizzare, favorendo l’arrivo di turisti in anticipo rispetto alla stagione turistica.

Altro importante obiettivo è stato quello di coinvolgere la città facendola diventare luogo di incontro per l’intera collettività, che ha potuto godere di una serie di iniziative collaterali disposte lungo tutto il percorso, con esibizioni di danza (scuola di danza Black Swan, danza acrobatica di Arianna Canopoli), altri eventi sportivi al Parco Fausto Noce, in collaborazione con Decathlon e le scuole di basket Santa Croce e Virtus, Footvolley Gallura, le società di atletica di Olbia, Tennis Club Terranova, Pallavolo Olbia, oltre ad eventi musicali presso il Pozzo Sacro e Piazza Regina Margherita.

Un grande traguardo per la P.A.O. è stato quello di trasformare questa manifestazione sportiva in un evento dal carattere inclusivo. Permettendo la partecipazione di persone con disabilità grazie alla collaborazione del team Keep-it. Sono stati coinvolti anche i giovani studenti del liceo artistico Fabrizio De Andrè, che hanno lavorato in sinergia per creare gli elementi grafici distintivi della manifestazione. Che da ora in poi sarà riconoscibile da tutti a Olbia e non solo. Il vincitore della categoria maschile per la 21 km è stato Simon Kibet Loitanyang mentre la categoria femminile ha visto primeggiare Maria Gorette Subano. Per la categoria maschile della 10 km il podio è di Salvatore Mei mentre per quella femminile è di Zuzana Bibzova.

Malore in gara, il racconto

La serenità della manifestazione è stata turbata da un fatto che ha destato spavento e preoccupazione fra gli astanti: un uomo che partecipava alla 10 km ha avuto un malore proprio nei pressi del traguardo in piazza Crispi ed è stato soccorso dalla cardiologa dell’equipe del 118 che ha praticato il protocollo di rianimazione. “Sono stati minuti lunghissimi, l’uomo era a terra esanime e non accennava a riprendersi. La dottoressa ha effettuato un massaggio cardiaco e non si è arresa, ha continuato imperterrita per molti minuti, fino a che l’uomo si è lentamente ripreso. E’ solo merito della dottoressa se l’uomo è salvo”, queste le parole di Patrizia, una concorrente della 10 km che ha assistito da lontano a quanto accaduto. L’uomo è stato accompagnato, vigile e cosciente, all’ospedale Giovanni Paolo II per tutti gli accertamenti del caso.

L’assessora Casu

“Plaudiamo a questa bellissima iniziativa che vede lo sport come protagonista assoluto e si pone tra gli obiettivi principali quello di dare risalto all’intero territorio. Attraendo importanti flussi turistici dall’Italia e dall’estero all’inizio della stagione. Gli sportivi e gli accompagnatori potranno così godere appieno delle bellezze naturalistiche della Gallura e della Sardegna”. Queste le parole dell’assessora allo sport Elena Casu. Un ringraziamento speciale va a tutti gli organizzatori, volontari, sponsor e partner che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento sportivo di successo. Ha promosso lo sport, l’inclusione e la bellezza del territorio di Olbia e della Sardegna. La manifestazione Olbia21 si conferma quindi un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa e un momento di festa e condivisione per tutta la comunità. La P.A.O. si appresta già a lavorare per l’organizzazione della prossima edizione, con nuove sorprese e novità in serbo.

