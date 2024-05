Nozze in spiaggia a Cala Granara, matrimonio da sogno a Spargi

Celebrato un matrimonio a Cala Granara.

Dirsi di sì nelle meravigliose spiagge dell’arcipelago di La Maddalena. Questa mattina è stato celebrato dal sindaco Fabio Lai un matrimonio nella spiaggia di Cala Granara, uno dei gioielli più belli dell’arcipelago.

Il primo cittadino di La Maddalena ha sposato una coppia di Monaco, celebrando il loro sogno di sposarsi nell’incantevole Spargi.

Spargi al top delle destinazioni.

Da qualche anno il Comune ha dato la possibilità di coronare il sogno di celebrare matrimoni e unioni civili, creando così il turismo matrimoniale. Nel comune il turismo matrimoniale è in crescita e l’’Isola di Spargi si conferma ancora una volta la più richiesta.

Il giro di affari del Wedding Tourism in Italia.

Sono sopratutto i tedeschi a sposarsi davanti alle acque dell’arcipelago di La Maddalena. In generale, il Wedding Tourism nel 2023 ha registrato oltre 11.000 matrimoni e sono sopratutto gli stranieri a recarsi in Italia per sposarsi davanti a luoghi incantevoli. Il turismo matrimoniale nel Paese ha prodotto otre 599 milioni di fatturato, secondo l’Osservatorio Destination Weddings in Italy, condotto da Centro Studi Turistici e finanziato dal Ministero del Turismo, presentati da Enit e Convention Bureau Italia.





