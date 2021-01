La graduatoria per la borsa di studio in Sardegna.

La Regione Sardegna ha comunicato l’approvazione della graduatoria, stilata in ordine crescente di Isee, degli studenti beneficiari della borsa di studio nazionale, del valore di 200 euro ciascuna.

Il numero delle borse regionali attribuibili in Sardegna è di 6763 e l’ultimo valore Isee valido per essere beneficiari è inferiore a 7.701. Pertanto tutti gli studenti che non si sono utilmente posizionati nelle prime 6763 posizioni, non sono beneficiari della Borsa di Studio.

Per quanto riguarda il pagamento delle borse, il Ministero dell’Istruzione ha disposto che avvenga con la modalità del bonifico domiciliato. Attualmente comunque risulta che allo stato attuale i pagamenti non siano ancora disponibili.

Gli studenti e le famiglie possono consultare il sito web istituzionale IOSTUDIO – Portale dello studente o inviare le richieste di informazioni esclusivamente all’indirizzo iostudio@istruzione.it e al numero di telefono 06 40409803.

(Visited 148 times, 158 visits today)