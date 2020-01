Box e posti auto, i prezzi nei vari quartieri di Olbia

L’andamento dei prezzi.

Secondo lo studio di Tecnocasa il mercato dei box e dei posti auto in Italia, nella prima parte del 2019, segnala nelle grandi città una sostanziale stabilità (+0,1% per i box e -0,4% per i posti auto). Nello stesso periodo anche le compravendite dei box sono cresciute, (+7,6%) a conferma dello stato di buona salute di questo comparto immobiliare.

Un caso a parte invece è Olbia, dove i prezzi dei box sono saliti del 6,7%.

I prezzi medi a Olbia.

OLBIA Box

(in euro) Posti auto

(in euro) CENTRO STORICO C 15.000 7.000 CONSARCASA S 10.000 3.000 SA MINDA NOA P 15.000 Nd SAN NICOLA P 12.000 Nd ZONA ALDO MORO C 12.000 5.000 ZONA MARE P 15.000 500 ZONA OSPEDALE NUOVO C 12.000 5.000 ZONA OSPEDALE VECCHIO C 10.000 Nd

