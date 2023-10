Olbia onora i Caduti in guerra: cerimonia solenne il 4 novembre

La cerimonia dei Caduti in guerra a Olbia.

In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, che si celebra il 4 novembre, la città di Olbia ha programmato una solenne cerimonia per commemorare i Caduti. E avrà luogo in una giornata dedicata al ricordo e all’onore per coloro che hanno sacrificato le loro vite per la nazione.

L’evento inizierà alle ore 10:45 con il raduno dei partecipanti in piazza Regina Margherita. Qui, cittadini, autorità, e rappresentanti delle forze armate si riuniranno per rendere omaggio ai caduti. L’atmosfera sarà solenne, e l’unità e la memoria nazionale saranno al centro di questo momento di condivisione.

Successivamente, alle ore 11, si svolgerà la celebrazione della Santa Messa, un momento di preghiera e riflessione. Questa parte della cerimonia avrà luogo in un contesto di raccoglimento e rispetto.

Subito dopo la celebrazione religiosa, ci sarà la deposizione delle corone floreali presso il Monumento ai Caduti. Questo gesto simbolico rappresenterà il tributo delle autorità e dei partecipanti a coloro che hanno dato la loro vita per il bene del paese. Sarà un momento toccante e significativo, un segno tangibile di gratitudine e riconoscimento per il sacrificio supremo dei caduti.

La cerimonia di Commemorazione dei Caduti a Olbia il 4 novembre sarà un’occasione per la comunità locale e per l’intera nazione di onorare il coraggio e il sacrificio dei militari e dei cittadini che hanno dato tutto per preservare l’unità e l’indipendenza della patria. Sarà un giorno di riflessione, memoria collettiva e gratitudine verso coloro che hanno reso possibile la libertà e l’unità del paese.

