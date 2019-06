Nuovo cantiere in città.

L’annuncio dei lavori previsti in zona via Vittorio Veneto a Olbia, a partire dal 12 giugno, stanno creando non poche proteste tra i cittadini. Le vie coinvolte saranno via Barbagia, Baronia, dell’Unità D’Italia, Sarcidano e via Anglona.

Ma quello che sta creando più clamore è la chiusura, sino al 31 luglio, di via dell’Unità d’Italia, il cavalcaferrovia che collega via Vittorio Veneto a via Roma. I lavori riguarderanno la realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche.

Questi cantieri in pieno centro in città creeranno sicuramente diversi problemi alla viabilità e al traffico, soprattutto con l’estate alle porte. Bisogna anche dire che la pazienza degli automobilisti è già stata messa a dura prova con la chiusura della sopraelevata sud di Olbia.

In molti si chiedono se questo tipo di lavori potevano esser fatti in inverno, quando ancora la stagione estiva è lontana. Oppure se potevano esser fatti a distanza tra uno e l’altro cantiere. Detto questo bisogna armarsi di pazienza, almeno sino al 31 luglio.



