Lo spostamento del capolinea Arst di Olbia.

Il trasloco del capolinea dell’Arst dalla zona di corso Vittorio Veneto, a Olbia, alla nuova stazione potrebbe diventare una realtà, grazie agli accordi tra Rfi, il Comune e Arst. Il sindaco Settimo Nizzi ha dichiarato che tutti gli accordi necessari sono stati raggiunti, e presto verrà concessa un’autorizzazione provvisoria per la consegna dell’area. Questa mossa è attesa con ansia da automobilisti, utenti e conducenti degli autobus che operano in una situazione di disagio in corso Vittorio Veneto.

Il consigliere del Movimento 5 stelle, Alfideo Farina, ha sollevato la questione in Consiglio comunale, evidenziando la pericolosa congestione di mezzi e persone in quella zona durante le ore di punta. Il Comune aveva precedentemente promesso di creare spazi adeguati per i mezzi dell’Arst nella piazzale della nuova stazione, ma si attende che questa promessa sia ora realizzata, dopo alcuni mesi dall’interpellanza.

