L’estate rovente di Caronte arriva in Sardegna, temperature fino a 43 gradi

Una nuova ondata di caldo in Sardegna e in Gallura.

Arriva anche in Sardegna l’anticiclone africano Caronte, che farà registrare ancora un altro aumento brusco delle temperature. La colonnina di mercurio sfiorerà i 43 gradi, soprattutto nelle zone interne dell’Isola, dove nel primo giorno del solstizio d’estate si percepiscono già gli effetti del caldo.

L’anticiclone Caronte persisterà in Italia per almeno 10 giorni, con temperature fino a 43/44°C anche all’ombra. La Protezione civile ha emanato un allerta in vigore fino a venerdì 24 giugno. Ma il caldo record, stando all’ultimo bollettino di Copernicus, è stato registrato il 18 giugno scorso, con temperature fino a 51 gradi in alcune zone dell’Isola.