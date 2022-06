Torna il progetto a Olbia.

A lezione di rispetto dell’ambiente attraverso il cinema. E’ il progetto didattico dell’associazione Sas Janas, che ha riproposto anche quest’anno Cinemambiente, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni, anche attraverso il linguaggio cinematografico, sui temi del rispetto dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici.

Stavolta sono stati i bambini e le bambine della 4°A e 5°A della scuola primaria di via Roma a prendere parte al progetto dell’associazione olbiese. Nello specifico, in un incontro che si è svolto in classe, gli alunni sono andati alla scoperta del libro Tottoi e la foca monaca, scritto nel 1980 da Gianni Padoan e oggi edito da Taphros. Un romanzo per ragazzi attraverso cui l’autore aveva voluto lanciare un grido d’allarme nel timore che anche l’uomo potesse un giorno fare la stessa fine della foca monaca, a serio rischio estinzione e scomparsa ormai da decenni anche dalle coste orientali della Sardegna.

I bambini hanno approfondito la storia della foca monaca anche in relazione al territorio, considerato che, un tempo, il mammifero veniva regolarmente avvistato anche nell’isola di Tavolara e nelle coste attorno alla città di Olbia. I piccoli studenti hanno così assistito a una proiezione cinematografica, basata sullo stesso libro Tottoi, e hanno inoltre incontrato l’affermato fotografo naturalista Egidio Trainito. Un professionista della fotografia e dei progetti di conservazione ambientale che, con grande passione, ha saputo spiegare ai bambini l’importanza della tutela della natura e delle numerose specie che la abitano, soprattutto nel mondo subacqueo.

Alla realizzazione del progetto dell’associazione Sas Janas, presieduta da Claudia Pirina, hanno partecipato le maestre Angela Manchia e Annamaria De Santis. Ha inoltre collaborato Dario Maiore dell’editrice Taphros. Cinemambiente è stato realizzato con il contributo dell’Assessorato comunale alla Cultura e alla Pubblica istruzione guidato da Sabrina Serra.