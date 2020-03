La perquisizione della polizia.

Nonostante l’emergenza epidemiologica coronavirus, prosegue l’attività della polizia di stato. Dopo i giovani denunciati per tentato furto e stupefacenti gli agenti del commissariato di Olbia hanno eseguito un’altra operazione.

La polizia ha eseguito un’altra perquisizione domiciliare, effettuata in zona Sa Minda Noa, periferia nord di Olbia, che ha consentito il rinvenimento di circa 40 grammi di marijuana e 27 piante di cannabis e la conseguente denuncia in stato di libertà di un uomo per detenzione e produzione di sostanza stupefacente.

