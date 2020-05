Il controllo dei carabinieri.

Anche in piena emergenza coronavirus non si ferma l’attività di prevenzione dei reati da parte dei carabinieri della compagnia di Ottana.

Durante un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto per la repressione del traffico d’armi e dei reati in genere nella campagne del comune di Orani, i carabinieri hanno tratto in arresto Angelo Sedda, allevatore c

L’uomo infatti è stato fermato dai carabinieri mentre furtivamente tentava di nascondere nella vegetazione i due fucili, al fine di sottrarli all’attività di perquisizione che si stava svolgendo nelle proprietà circostanti all’ovile. Le armi, che erano state avvolte in più strati di teli di nylon, un fucile semiautomatico ed un fucile sovrapposto entrambi in calibro 12 erano state accuratamente private delle matricole identificative. I carbinieri hanno anche rinvenuto diverse munizioni a pallettoni del medesimo calibro, tutto in ottimo stato di conservazione.

L’uomo al temine delle operazioni di routine è stato recluso nel carcere di “Bade e Carros” di Nuoro e nella giornata di ieri si è svolta l’udienza di convalida che ha confermato la sua permanenza in carcere. Sulle Armi, che verranno inviate ai carabinieri del Ris di Cagliari, saranno effettuati accertamenti per cercare di risalire ai legittimi proprietari e verifiche balistiche per stabilire se sono state utilizzate per commettere ulteriori gravi reati.

