Compra una macchina agricola ma non arriva nulla: denunciato un 41enne

Denunciato per truffa e minacce.

Lo scorso 4 gennaio, al termine delle indagini eseguite a seguito di presentazione di una denuncia, i carabinieri della stazione di Bosa deferivano in stato di libertà un 41enne responsabile del reato di truffa e minacce.

L’uomo si è fatto versare sulla propria postepay la somma di euro 800 per la vendita di una macchina agricola. Successivamente il 41enne non ha spedito la merce chiedendo altri soldi e minacciando che, in caso contrario, avrebbe utilizzato i suoi dati per commettere altre attività illecite.

