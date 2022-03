Tre giorni di concerti per la Pasqua di Santa Teresa di Gallura.

Arriva un gruppo di noti artisti musicali per festeggiare la Pasqua di Santa Teresa, con l’evento Easter Festival 2022. Si esibiranno Il Pagante, con Shiva e Rhove e i sardi Thomc e Duas Karas, che saliranno sul palco di piazza Vittorio Emanuele I il 16, il 17 e il 18 aprile.

Saranno 3 i giorni di intrattenimento musicale, grazie all’evento organizzato dal Comune, manifestazione di forte richiamo per giovani, giovanissimi e famiglie da tutto il territorio regionale, che inaugurerà la stagione turistica del paese.

Una grande ripartenza per Santa Teresa, dopo le restrizioni che hanno posto lo stop a tanti eventi in Gallura. L’amministrazione comunale ha deciso di puntare su cantanti, dj e rapper molto seguiti da un pubblico giovanile. Il gruppo milanese Il Pagante, che vanta una serie di dischi di platino, sono una delle band musicali più seguite in Italia. Il Comune ha scelto anche due artisti locali, il deejay mamoiadese Thomc e i sassaresi Duas Karas.