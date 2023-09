Conquistare una persona che ci piace: come fare?

E’ da tempo che ti piace una persona. La pensi intensamente, vorresti finalmente dichiarare i tuoi sentimenti ma, per qualsivoglia motivo, non riesci a fare quel passo. La paura di essere respinti, non veder ricambiato quel sentimento, si insinua pericolosamente dentro di te e, purtroppo, fatica ad andarsene. Riuscire a sedurre questa persona, quindi, è alquanto ostico. E la causa principale è insita dentro di te.

Non temere, questa “paura”, presto o tardi, si fa strada dentro ciascuno di noi. E non è affatto semplice da superare. Pochi, infatti, nascono col talento innato di sedurre, ma tutti, però, possono trasformarsi in seduttori e riuscire a far breccia nel cuore e nella mente della persona che ci piace.

Atteggiamento positivo ed essere sé stessi

Un valido supporto, in tal senso, viene offerto dai corsi di seduzione, a patto di affidarsi a chi, nel corso del tempo, ha dimostrato la propria professionalità aiutando un numero plurimo di persone. E’ il caso di Enrico Mele, volto familiare per milioni di italiani grazie alla propria presenza in svariati programmi televisivi di chiara fama nazionale, che tramite il sito www.inattraction.com fornisce preziosi suggerimenti e consigli a tanti nostri connazionali sparsi lungo tutto lo Stivale.

Una consulenza personalizzata, quindi, rappresenta la miglior soluzione possibile per migliorare le proprie chance di successo in ambito seduttivo, dato che ogni caso fa storia a sé e, nella maggior parte dei casi, fa riferimento a sfere personali che devono essere adeguatamente approfondite, al fine di comprendere quali sono i motivi che influiscono negativamente sulla nostre capacità.

Esistono, tuttavia, alcuni piccoli consigli che possono essere utili in ogni circostanza, decisamente preziosi per aumentare le nostre possibilità di “fare colpo”. Assumere un atteggiamento positivo è, senza alcun dubbio, un ottimo biglietto da visita, riesce a creare un clima empatico che può rivelarsi fondamentale per ampliare le nostre chance di successo.

Questa virtuosa condotta, poi, dev’essere accompagnata da comportamenti trasparenti, che siano in grado di mostrare, pienamente, la nostra vera personalità. Essere autentici e genuini, infatti, è quanto di meglio possiamo mostrare agli occhi altrui, una potentissima arma seduttiva che molti erroneamente sottovalutano, pensando, ingenuamente, di mostrare una “maschera” che possa riuscire a far comprendere ciò che in realtà non siamo.

Gli atteggiamenti da assumere e le armi da sfruttare per sedurre

E se questo comportamento può essere – seppur raramente – vincente nel breve periodo, rischia di essere controproducente se la frequentazione prosegue, aumentando le possibilità che l’altra persona, conscia di aver a che fare con una persona “poco trasparente”, decide di troncare la relazione. Meglio esibire i propri pregi e difetti con la massima naturalezza. Come dice un antico adagio: nessuno è perfetto.

Tutto ciò è propedeutico, senza alcun dubbio, a mettere a proprio agio il nostro “interlocutore”, creando un clima favorevole per fare comprendere allo stesso il nostro interesse e, perché no, percepire se anche dall’altro lato l’interesse è corrisposto. Certo, un incontro, in moltissimi casi, non è risolutivo per comprendere se l’altra persona è in qualche modo interessata.

Ed è necessario, quindi, saper dosare, sapientemente, il nostro corteggiamento nelle fasi successive. Dopo il primo incontro, ad esempio, è inopportuno inondare di messaggi l’altra persona, che potrebbe percepire di rapportarsi con una persona invadente, non in grado di comprendere come i tempi della seduzione debbano essere in qualche modo centellinati. “Scoprirsi” poco alla volta, infatti, è un’arma che in alcuni casi risulta foriera di successo.

L’ironia, infine, è un’arma da sfruttare a piene mani, ma anche in questo caso dovete essere in grado di esibirla nel modo più naturale possibile. Molte donne, ad esempio, amano l’uomo ironico, quello che “le fa ridere” ed è in grado di creare un clima giocoso: se siete ironici, ma – sia ben chiaro – non volgari, sfruttate questa vostra dote. E le possibilità di seduzione, aumenteranno.

