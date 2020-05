Voli in continuità territoriale per la Sardegna ad Alitalia per 5 anni

La novità nel decreto rilancio.

Tra le novità del Decreto Rilancio approvato negli scorsi giorni che riguardano da vicino la Sardegna c’è anche l’affidamento della continuità territoriale ad Alitalia per 5 anni.

Con il decreto infatti lo Stato stanzia altri 3 miliardi di euro e prevede, tra le altre cose, l’affidamento senza gara ad Alitalia (o ad una sua controllata) delle rotte della continuità territoriale aerea per cinque anni. Un massiccio investimento per costituire una nuova società e rilanciare, per l’ennesima volta, Alitalia con la partecipazione al capitale del Ministero dell’Economia.

Ma tra le righe delle norma c’è anche la possibilità di “acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’Ente nazionale per l’aviazione civile anche in amministrazione straordinaria”. Un passaggio che potrebbe far valutare alla nuova compagnia anche l’acquisto di Air Italy.

