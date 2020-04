Saranno immediatamente distribuite negli ospedali.

E’ appena arrivato nell’Isola un carico di 1400 casse di dispositivi di protezione per la Sardegna impegnata a fronteggiare l’emergenza da coronavirus.

“Questo primo approvvigionamento di materiale sanitario – dichiara il presidente della Regione Christian Solinas – sarà distribuito immediatamente al personale degli ospedali e agli operatori che sono in prima linea per combattere questa battaglia. Si tratta di un risultato importante reso possibile dall’organizzazione della Regione che attraverso la Protezione civile regionale e la Centrale di committenza è riuscita a reperire in sicurezza nel mercato questi dispositivi e a monitorarne il trasporto in condizioni di oggettiva difficoltà”.



“La Regione non è rimasta ferma: appena abbiamo capito che nonostante le nostre richieste alla Protezione civile nazionale il materiale sanitario non sarebbe arrivato in tempo e nella quantità necessaria ci siamo attivati autonomamente per tutelare tempestivamente la salute dei sardi”, conclude il presidente Solinas.

