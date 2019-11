E’ stata trasportata all’ospedale Marino.

Intorno alle 7 e 30 di questa mattina un’anziana è rimasta ferita per il crollo del soffitto di casa in Via Palau nel comune di Monserrato

Sul posto sono stata inviati due equipaggi della squadra volanti chiamati dalla badante della coppia di anziani che arrivando per primi hanno capito subito la gravità della situazione perché l’area della casa interessata, una campidanese vecchio stile,è stata quella delle camere da letto dove si trovavano una coppia di anziani.

Il primo soccorso è stato rivolto alla donna, 93enne, dove gli agenti si sono adoperati per liberare il letto dai calcinacci e permettere di spostare la signora in una zona più sicura a disposizione dei paramedici presenti sul posto. Il marito invece si trovata in una stanza vicina che non è stata interessata dal crollo.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco, due equipaggi del 118 e della polizia locale. Tutti quanti si sono subito prodigati a prestare soccorso ai due anziani e a mettere in sicurezza l’area.

Al termine delle verifiche dei tecnici dei Vigili del Fuoco, l’intera casa è stata dichiarata inagibile perché anche in altri vani sono stati notati dei segni di distacco del fondello delle pignatte.

L’anziana è stata trasportata all’ospedale Marino e ha riportato una lieve ferita al piede. Ora la coppia si trova presso l’abitazione dei loro figli.

(Visited 181 times, 181 visits today)