Trigesimo e ringraziamento.

In ricorrenza del trigesimo dalla scomparsa della cara e indimenticabile Maria Teresa Moretto i parenti tutti nel ricordarla con infinito amore ringraziano coloro che con scritti, fiori ed affettuosa presenza hanno perso parte al loro dolore e invitano quanti vorranno unirsi a loro in preghiera nella Santa Messa di suffragio che verrà celebrata martedì 3 dicembre alle ore 17 nella Chiesa di Santa Maria della Neve (chiesa vecchia) in Arzachena.

Arzachena, 28 novembre 2019.

(Visited 68 times, 69 visits today)