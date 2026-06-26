Donna 38enne muore in spiaggia, tragedia a Golfo Aranci

Una donna è morta per un malore a Golfo Aranci.

Questo pomeriggio, intorno alle 16, la Spiaggia Bianca di Golfo Aranci è stata teatro di una tragedia. Una turista tedesca di 38 anni è deceduta improvvisamente mentre si trovava sull’arenile. Nonostante il tempestivo intervento degli uomini della Guardia Costiera e del personale del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Cause in corso di accertamento.

Sebbene le cause ufficiali del decesso siano ancora in fase di accertamento, i primi riscontri lasciano ipotizzare un malore improvviso, presumibilmente un infarto. Quasi contemporaneamente, sullo stesso tratto di costa a Golfo Aranci, i soccorritori sono dovuti intervenire per salvare un bambino che rischiava di annegare. Dopo essere stato stabilizzato direttamente sulla spiaggia dal personale medico, il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

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