Interlandi presidente del tribunale di Tempio con 13 voti favorevoli.

Caterina Interlandi è la nuova presidente del tribunale di Tempio. È stata nominata dal plenum del Consiglio superiore della magistratura con 13 voti favorevoli, 4 contrari e 12 astenuti. La decisione accoglie la proposta della quinta commissione del Csm e segna la naturale prosecuzione della sua attività nello stesso ufficio giudiziario, dove ricopriva già il ruolo di presidente vicario.

La magistrata ha guidato in precedenza la sezione penale del tribunale gallurese. Nel corso della sua carriera a Tempio ha gestito, come gip e gup, procedimenti di rilievo nazionale, tra cui il processo a carico di Ciro Grillo e dei suoi amici, condannati tutti per il reato di stupro di gruppo ai danni di una ex studentessa italo-norvegese nell’estate del 2019.

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Di recente, nel gennaio 2025, si è inoltre candidata come indipendente alle elezioni per il rinnovo del comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati. Interlandi ha origini milanesi ed è nata nel 1964.

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