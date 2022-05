Le liste civiche presentate in Gallura.

Anche in Gallura ci si prepara alle elezioni comunali e 4 comuni si preparano al 12 giugno per il rinnovo dei loro Consigli comunale. Vanno al voto Loiri Porto San Paolo, Calangianus, Arzachena e Badesi. Ieri 14 maggio, alle ore 12, era scaduto il termine per la presentazione delle liste.

Loiri Porto San Paolo.

Per il Loiri Porto San Paolo è partita la campagna elettorale e il sindaco uscente Francesco Lai ha depositato il 13 maggio la sua candidatura con la lista “Insieme per Loiri Porto San Paolo”. Tanti sono i candidati con lui con parecchi giovani. Sono Francesca Asole , 29 anni , laureata in scienze Giuridiche;

Riccardo Biancu, 38 anni, imprenditore turistico; Gianfranco Burrai, 52 anni, imprenditore nel settore agroalimentare; Massimiliano Deretta, 46 anni, impiegato privato; Alessia Folino, 27 anni , geometra;

Debora Fresi, 25 anni, laureata in Pedagogia – Pedagogista; Matteo Mattana , 35 anni, laureato in Economia , dirigente d’azienda; Giuseppe Maludrottu ,56 anni, geometra; Anna Miscera , 52 anni, segretaria d’impresa e casalinga; Antonello Molino , 50 anni , imprenditore impiantista; Giovanni Antonio Orunesu , 49 anni, dottore commercialista; Teodoro Andrea Piredda, 30 anni, geometra.

L’avversario del sindaco uscente è Maurizio Zirottu, con la lista civica “Trasparenza e futuro” e i seguenti candidati: Elio Decandia, Martina Piredda, Sergio Pisano, Salvatore Meledina, Francesco Carbone, Daniela Fara, Renato Cossu, Zebeli Menduhije, Tomaso Satta, Massimiliano Murrighili, Emanuele Piredda, Roberto Occiu.

Calangianus.

Ieri pomeriggio il sindaco uscente Fabio Albieri, ha annunciato la sua lista Calangianus Domani. Sarà composta dai candidati Matilde Luciano, Beatrice Manca, Vittoria Anna Muzzetto, Domenica Scampuddu, Alessandra Martina Tusacciu, Paolo Antonio Asara, Claudio Bellu, Giovanni (noto Gianni) Bonino, Davide Inzaina, Mariano Giuseppe, Pier Mario Melis, Remo Sorace.

Arzachena.

Ad Arzachena l’unico candidato per le elezioni comunali è il primo cittadino uscente Roberto Ragnedda, con “Arzachena Insieme”. I candidati sono: Alessandro Careddu, Massimo Azzena, Rino Cudoni, Daniela Desogus, Stefania Fresu, Fabio Fresu, Valentina Geromino, Alessandro Malu, Claudia Giagoni, Salvatore Mendula, Michele Occhioni, Nicoletta Orecchioni, Francesca Pileri, Cristina Usai, Mario Russu.

Il sindaco uscente non ha avversari politici, dopo la rinuncia di Mario Azara e la possibilità sfumata dell’elezione di Gianni Filigheddu e Luigi Astore.

Badesi.

Il sindaco uscente Gian Mario Mamia si ricandida alle elezioni comunali del 2022 con la lista “Uniti per Badesi”. A sostengo della sua lista ci sono: Chiara Addis, Viviana Mela, Maria Rita Sanna, Maria Giovanna (Gianna) Garrucciu, Giovanni Altea, Roberto Pani, Gianluigi (Gigi)Pala, Francesco Pinna, Giampaolo Salis, Alessandro Stangoni, Antonio Pietro Stangoni (noto Cremino), Salvatore Stangoni (noto Malanca).

Il suo avversario sarà Toni Stangoni, ex sindaco del paese con la lista “Per Badesi” con i candidati: Leonardo Dino Addis, Pasquale Agostino Bulciolu, Giovanni Maria Dettori , Antonello Nicola Fara, Anna Lisa Oggiano, Maurizio Peru, Antonio Adamo Piretta, Cristina Serra, Mattia Spano, Andrea Stangoni, Tiziana Stangoni, Caterina Maddalena Zoppis.