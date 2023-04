Il Rally Internazionale Storico Costa Smeralda.

Si sono da poco chiuse le iscrizioni della sesta edizione del Rally Internazionale Storico Costa Smeralda che, assieme alle due gare di regolarità e al Martini Rally Vintage, si prepara ad offrire, tra sabato 15 e domenica 16 aprile, due giorni di sport e spettacolo lungo le strade della Gallura e della Costa Smeralda.

Sono oltre un centinaio gli equipaggi che hanno aderito alla manifestazione organizzata dall’Automobile Club Sassari, con il patrocinio della Regione Sardegna e il supporto di Martini, Sparco, Pirelli e Testoni Bunker Point, una quindicina dei quali animeranno il Martini Rally Vintage, l’autoraduno non competitivo che andrà a sfilare lungo gran parte del percorso del rally, impreziosito dalla conferma che ad aprire la carovana delle vetture in livrea “Martini Racing” ci sarà la Lancia Delta S4 condotta dallo storico equipaggio finlandese molto amato in Italia, composto da Markku Alen e Ilkka Kivimaki, vera icona delle squadre Fiat e Lancia Martini dello scorso millennio. A loro sarà affidata la stessa vettura che portarono al secondo posto nel Rally dell’Argentina del 1986 ed è gioco facile aspettarsi una calorosa risposta dai tanti tifosi lungo le strade, soprattutto da coloro i quali ne ricorderanno le gesta dal 1980 in poi con la Fiat 131 Abarth, la Lancia Rally 037 e la Delta Integrale e ne festeggiarono la vittoria del 1981 firmata con la berlina di casa Fiat.

Ad accodarsi alla S4 del duo finlandese, una quindicina di prestigiose auto rigorosamente in livrea Martini Racing: dalla Rally 037, alla Delta nelle varie versioni tra le quali una in configurazione “Safari“.

Due le tappe del “Vintage” con un percorso elaborato ad hoc per coniugare il piacere della guida con la scoperta del territorio e delle prelibatezze eno-gastronomiche che i partecipanti potranno degustare nelle soste previste ad Aglientu durante la prima tappa e a Calangianus nella seconda.

La partenza verrà data dal Molo Vecchio a mezzogiorno di sabato 15 aprile, con la prima giornata che terminerà alle 17 a San Pantaleo dopo il transito ai controlli a timbro di San Pasquale, Camporotondo e Santa Teresa Gallura; all’arrivo di tappa saranno accolti dagli stand che ospiteranno l’esposizione dei prodotti locali, allestiti grazie all’accordo tra Aci Sassari e Mirtò promotore dell’evento “Lu pani da l’ea, lu tricu e li mani“.

Start della seconda frazione alle 9:30 della domenica con altri controlli a timbro dislocati a Calangianus seguiti dalle soste alle Cantine Surrau, brand sardo d’eccellenza e partner storico dell’evento smeraldino con il quale il presidente Aci Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, condivide la comunione di intenti, come con gli altri marchi di prestigio che hanno evidenziato piena fiducia nel valore promozionale dell’evento, ribadito anche dal primo cittadino del comune di Arzachena Roberto Ragnedda e da quelli di tutte le località coinvolte.

