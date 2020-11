Auto si ribalta sulla Olbia-Golfo Aranci, un ferito trasportato all’ospedale

L”incidente intorno alle 13.

Incidente stradale nel primo pomeriggio a Golfo Aranci sulla strada provinciale 82. Poco prima delle 13 un’auto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada, cappottandosi e finendo la sua corsa all’interno di alcuni rovi.

Sul posto è subito intervenuto il personale del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Olbia che ha provveduto a collaborare coi sanitari del 118 e messo in sicurezza l’autovettura.

Il conducente è stato trasportato all’ospedale di Olbia per accertamenti. Presenti anche i carabinieri di Golfo Aranci per i rilievi e gli accertamenti sulle cause dell’incidente.

