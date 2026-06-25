Operaio sul muletto travolto da un’esplosione a Golfo Aranci

Un grave incidente sul lavoro oggi a Golfo Aranci, all’interno di una rivendita un operaio è stato travolto da un’esplosione. Era impegnato a lavorare su un muletto nel cortile della struttura. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il mezzo sul quale si trovava il lavoratore sarebbe stato investito dall’onda d’urto dell’esplosione, le cui cause restano al momento sconosciute. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione e non si esclude alcuna ipotesi.

I soccorsi a Golfi Aranci

Immediato l’intervento dei soccorsi. Il giovane è stato assistito dal personale del 118 e successivamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Pur avendo riportato traumi e ferite giudicate gravi, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli specialisti dello Spresal dell’Asl di Olbia, incaricati degli accertamenti in materia di sicurezza sul lavoro. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Golfo Aranci. Per chiarire la natura dello scoppio e fornire supporto alle indagini sono in arrivo anche gli artificieri dell’Arma. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per individuare l’origine dell’esplosione e verificare eventuali responsabilità. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre la comunità locale segue con apprensione l’evolversi delle condizioni del giovane operaio.

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