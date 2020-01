Il furto a Serramanna.

Hanno avvelenato i due cani pitbull, sono entrati nella casa e hanno rubato il denaro contante, i fucili e la pistola, regolarmente detenuti, che erano all’interno. Un furto che non può non lasciare sorpresi quello messo a segno nella notte tra venerdì e sabato a Serramanna in una villetta.

I ladri hanno avvelenato prima i cani con dei bocconi, poi hanno scavalcato la recinzione e hanno trovato un mazzo di chiavi nell’auto parcheggiata all’interno per entrare nell’abitazione. Qui hanno forzato la cassaforte svaligiandola e portato via i sette fucili e una pistola presenti in un armadietto blindato. Indagano i carabinieri.

