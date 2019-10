Alcuni oggetti all’asta a Tempio.

In Gallura tanti immobili e oggetti finiscono all’asta nel Tribunale di Tempio. Non solo appartamenti, ma anche capannoni, magazzini, ville e mobili.

Qui gli immobili più particolari e più cari di Olbia e della Gallura. Per chi vorrebbe abitare al centro di Olbia sono tanti gli appartamenti all’asta, ma i prezzi non sono alla portata di tutti. Il più caro è un appartamento sito in corso Umberto a Olbia in vendita a 634.140 euro.

Per avere una residenza lussuosa, Porto Cervo è la località ideale per cercare appartamenti all’asta. L’appartamento è in vendita a 970.000 euro.

Qui, invece, gli oggetti “mobili” più curiosi finiti all’asta. A 144.000 euro è in vendita un’imbarcazione a motore dotata di cabina. per gli appassionati di motori a due ruote è in vendita una Honda GB 400F TG. CR0676 a 2.400 euro. In vendita anche arredi per negozio, dall’abbigliamento agli accessori a 3.700 euro.

