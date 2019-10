Dopo sei sconfitte consecutive una vittoria rimetterebbe la squadra in carreggiata.

L’Olbia ha bisogno di punti e domani alle 15:00 scenderà in campo a Gozzano contro la squadra locale, una buona squadra, ma alla portata dei bianchi, che devono recuperare fiducia nei propri mezzi, dopo una serie di sconfitte piú o meno immeritate. “Basta poco per riaccendersi, per cambiare l’inerzia di una stagione che oggi sembra più buia di quello che in realtà è – afferma mister Filippi in conferenza stampa -. Andiamo a incontrare una buona squadra, dai valori tecnici importanti e che ha immesso un buon gradiente di esperienza in rosa grazie a un mercato estivo importante. Sappiamo che sarà da difficile da affrontare, dovremo prestare attenzione alla loro rapidità, ma ancora di più concentrarci per andare a mettere in pratica quello che abbiamo fatto in settimana”.

Mister Filippi ha istruito nei dettagli la squadra tutta la settimana per tenere alto il morale dei giocatori e prepararli tatticamente alla sfida col Gozzano. “Ovvio che questo non è un momento semplicissimo, da un punto di vista emotivo è normale non essere al massimo, ma sta a noi e solo a noi trovare la soluzione e sfruttare l’opportunità di domani comportandoci come quell’animale ferito che vuole rialzarsi. Quando le cose non girano, sembra che tutto sia più difficile e lontano, ma la verità è che basta poco per riaccendersi e cambiare l’inerzia di una stagione che oggi sembra più buia di quella che è. Con razionalità e lucidità ci siamo concentrati sulla distanza reale che ci manca a colmare il gap”.

La partita di domani è stata preparata nei dettagli, ma il mister ha valutato la situazione a partire dagli errori delle precedenti partite, per migliorare ciò che di buono è stato fatto ed eliminare ciò che non ha funzionato. “Mi sono soffermato a riflettere su quello che si può cambiare in meglio per essere più efficaci. La partita di domenica ha oggettivamente segnato, nei numeri, aspetti su quali non si può restare inerti. Abbiamo quindi lavorato per cercare di aumentare l’indice di pericolosità delle nostre azioni e del nostro possesso palla che, pur in grandi volumi, ha prodotto troppo poco. Penso sia giusto assecondare le esigenze della squadra sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista tecnico, se i segnali che manda sono così chiari. Ogni gara deve e può segnare una svolta. Non siamo vittime di nessun sortilegio, quindi raccogliamo tutte le nostre forze per rialzarci ed essere protagonisti in questo campionato“.

Di seguito l’elenco dei 21 giocatori convocati:

PORTIERI

Luca BARONE, Luca CROSTA, Maarten VAN DER WANT

DIFENSORI

Gabriele DALLA BERNARDINA, Simone GOZZI, Luca LA ROSA, Andrea MASTINO, Francesco PISANO, Mattia PITZALIS, Davide ZUGARO

CENTROCAMPISTI

Roberto BIANCU, Nunzio LELLA, Alessio MICELI, Mattia MURONI, Nicholas PENNINGTON, Andrea VALLOCCHIA

ATTACCANTI

Antonio DEMARCUS, Riccardo DORATIOTTO, Roberto OGUNSEYE, Giacomo PARIGI, Francesco VERDE 

