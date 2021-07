La Gallura piange lo chef Domenico Dapas, stroncato da un infarto a 58 anni

Si è sentito male giovedì mentre era sul posto di lavoro.

Lutto nel mondo della cucina che perde Domenico Dapas, uno degli chef più apprezzati in Gallura. Dapas è stato stroncato da un infarto a 58anni.

Originario di Sassari, dove nacque nel 1963 e dopo aver girato molto per lavoro, si era trasferito ad Olbia. Dall’ospedale Giovanni Paolo II partirà il corteo funebre per i funerali che si svolgeranno domani mattina alle 9.30 nella Basilica di San Simplicio ad Olbia.

Dapas era sposato con Luisella Maccioni, dalla quale ha avuto due figli: Antonio e Carla Francesca. Chef di altissimo livello, Domenico Dapas aveva lavorato in passato ad Alghero, in Spagna e nelle navi da crociera, dal 2014 prestava la sua opera presso l’hotel Cala Cuncheddi a pochi chilometri da Olbia.

La direzione dell’hotel, lo ricorda con affetto e commozione, incredula per quanto accaduto giovedì, mentre lo che prestava servizio presso il ristorante dell’hotel: “Dapas era una persona molto preparata, uno chef in grado di proporre ai nostri clienti una cucina internazionale. Molto professionale ed attaccato non solo al suo lavoro, ma anche alla nostra società, della quale era un pezzo forte. Possiamo dire che lo consideriamo come uno di famiglia e noi lo stesso per lui. La sua assenza, sarà per noi un vuoto incolmabile.”

