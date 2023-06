Addio a Giacomo Foglia.

Lutto nella scuola di Olbia. Aveva 67 anni il professor Giacomo Foglia, che per anni ha insegnato al liceo classico di Olbia, l’istituto A. Gramsci. L’uomo insegnava educazione fisica e la sua scomparsa ha lasciato un forte dolore ai suoi ex alunni.

Giacomo Foglia era un insegnante molto stimato a Olbia. Lo dimostrano i messaggi di affetto che colleghi ed ex alunni hanno lasciato sui social. Il lutto ha colpito anche gli ex dipendenti della fu Meridiana, poiché la moglie Mirella lavorava per la ex compagnia aerea. Il 67enne lascia due figli e i suoi nipotini. Una notizia che ha lasciato un forte dolore in città.

