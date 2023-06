Più di 130 piloti da tutto il mondo iscritti al mondiale di aquabike a Olbia

Record di iscritti per il mondiale di aquabike a Olbia.

Più di 130 piloti, provenienti da 24 diverse nazioni, si sono iscritti al Regione Sardegna Grand Prix of Italy, tappa inaugurale del Campionato di Aquabike. Il numero di piloti che si sfideranno nelle splendide acque del mare di Olbia dal 16 al 18 giugno supera così quello già notevole di 120 iscritti della scorsa edizione del Gran Premio.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha espresso grande soddisfazione per questo risultato alla conferenza Stampa che si è tenuta questa mattina al Molo Brin e ha ribadito l’importanza che l’Aquabike riveste per la

città e ha voluto ringraziare la Regione Sardegna per il supporto che non ha mai fatto mancare. Nizzi ha anche sottolineato quanto all’amministrazione comunale stia a cuore la tutela dell’ambiente e per questo motivo già da qualche anno si impegna nel piantare essenze aromatiche che contribuiscono a compensare il CO2.

“Ancora una volta Olbia si conferma la “capitale dell’Aquabike” – ha dichiarato Nicolò di San Germano Promoter H2O Racing – “e rappresenta ormai un esempio per le altre località nel mondo che desiderano

ospitare una tappa del Campionato. Anche per questo motivo e portando avanti il nostro impegno nel rispetto dell’ambiente, proprio ad Olbia verrà presentato e scenderà per la prima volta in acqua un prototipo di moto d’acqua completamente elettrico”.

“Alla Regione Sardegna nella persona dell’Assessore al Turismo Gianni Chessa un grazie per la fiducia che

ci dimostra e l’aiuto concreto che ci offre – ha aggiunto il Promoter – Il nostro ringraziamento va poi come

sempre all’Amministrazione Comunale di Olbia per continuare a credere in noi e per la fattiva collaborazione che, unitamente a quella degli organizzatori locali e delle altre autorità di Olbia, rende possibile questo Gran

Premio”.

I partecipanti.

Nella categoria Runabout GP1 il Campione in carica Marcus Jorgensen dovrà difendere il suo titolo contro

altri 20 agguerriti rivali tra cui il secondo classificato nella scorsa stagione Francois Medori, il pilota francese

“con cuore sardo” Jeremy Perez ed il sette volte campione del mondo Yousef Al-Abdulrazzaq, mentre il tifo locale sarà sicuramente per i tre italiani Alessandro Mariani, Lorenzo Benaglia ed Emanuele Masala. In Ski Division GP1 si affronteranno 23 piloti “capitanati” dal trio francese giunto ai primi tre posti la scorsa

stagione e formato da Valentin Dardillat, Axel Courtois e Morgan Poret mentre tornerà finalmente alle gare, dopo l’infortunio subito, il Campione del mondo 2021 lo spagnolo Nacho Armillas.

Undici le iscritte nella categoria Ski ladies dove l’estone Jasmiin Ypraus dovrà difendere il suo titolo contro

un formidabile gruppo di sfidanti tra cui la francese Jessica Chavanne seconda classificata nel mondiale

dello scorso anno, con le connazionali Virginie Morlaes ed Estelle Poret e la due volte campione del mondo

Emma Nellie Ortendahl. Non vedremo purtroppo gareggiare ad Olbia la svedese Jonna Borgstrom, campione del mondo 2021, non ancora ripresasi dopo la rottura ad un braccio e sarà la sorella minore Sophie a “tenere alto l’onore della famiglia”.

Cinque i piloti del Freestyle dove il più volte campione del mondo Rashed Al Mulla, del team Abu Dhabi , si

esibirà nelle sue spettacolari figure mentre il beniamino del pubblico, l’italiano Roberto Mariani, aggiungerà

come sempre il divertimento all’abilità. Ma la peculiarità del Regione Sardegna Grand Prix of Italy, rispetto alle altre gare del campionato, è che da ormai tre anni si sfidano non solo le classi principali delle diverse categorie, ma anche tutte le altre classi minori. In Runabout GP2 il campione in carica Mattias Siiman si confronterà con piloti provenienti da Polonia, Francia, Germania, Francia, Estonia e ben sei italiani, ma lo stesso Siiman non difenderà il suo titolo in Runabout GP4 essendo stato “ promosso “ quest’anno al Runabout GP1 mentre la giovanissima italiana Naomi Benini lotterà per mantenere il titolo in Runabout GP4 ladies.

Il portoghese Gonçalo Oliveira Rodrigues e l’estone Mattias Reinass difenderanno i loro titoli di Campioni del mondo rispettivamente in Ski Division GP2 e GP3 mentre l’ultima arrivata delle classi, Ski Division GP4

vedrà tre italiani su 4 concorrenti a contendersi il titolo.

