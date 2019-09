Gratta e vinci fortunato a Olbia.

È già caccia al vincitore nella Tabaccheria Paggiolu Marianna di via Aldo Moro ad Olbia. Un investimento di soli 10 euro, per l’acquisto di un tagliando Bonus tutto per tutto, è bastato al fortunato vincitore per assicurarsi un futuro economicamente più sereno.

È visibilmente emozionata anche Marianna, titolare della tabaccheria, nel raccontare i fatti in cui lei riveste i panni della Dea bandata. “L’abbiamo scoperto perché questa mattina perché ci è arrivata la comunicazione del nostro agente – ha dichiarato la signora Paggiolu –. Ci sarebbe piaciuto vedere la faccia del vincitore o della vincitrice, ma non sappiamo chi sia”.

“Posso solo ipotizzare che sia un cliente abituale proprio per via del tipo di gratta e vinci che ha una vendita limitata – prosegue -. Questo ci permette di supporre che sia un nostro cliente”.

“Circa 4 anni fa avevamo avuto una vincita di 100 mila euro con il Miliardario – conclude Marianna Paggiolu –. Abbiamo incrociato le dita affinchè seguisse qualcosa di più importante e con questa vincita i nostri desideri sono stati esauditi”.

