Incendi nell’oristanese, la solidarietà della Gallura non si ferma

Tanta solidarietà da parte della Gallura.

Non si ferma la solidarietà degli allevatori e gli agricoltori dell’Alta Gallura. Un segno di solidarietà e grande vicinanza per i danni causati dai disastrosi e indomabili roghi che hanno devastato il territorio del Montiferru e dell’Oristanese hanno deciso di donare delle balle di fieno per far fronte ai bisogni degli imprenditori agricoli delle zone colpite.

A supporto delle iniziative scende in campo anche il Comune di Tempio in stretto contatto con il sindaco di Scano di Montiferro Antonio Flore e aiuta l’iniziativa sostenendo le spese di trasporto delle balle di fieno al luogo di destinazione.

