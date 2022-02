Grave incidente a Sant’Antonio di Gallura.

Grave incidente durante una battuta di caccia nel comune di Sant’Antonio di Gallura, nei pressi della Sp 38. Questo pomeriggio, intorno alle 15, 40, stando alle prime informazioni, un uomo di 72 anni si è sparato accidentalmente ad un orecchio.

Pronto l’intervento dell’elicottero del 118, che ha soccorso e trasportato l’anziano, che si trova in gravi condizioni, all’ospedale di Sassari. Al momento sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’ennesimo tragico incidente di caccia.