La condanna per l’incidente mortale avvenuto a Olbia.

Marco Angelo Appeddu, un 60enne di Olbia, è stato condannato a 6 mesi di reclusione dal giudice del tribunale di Tempio. L’accusa è di omicidio colposo per la morte di Giovanni Achenza, l’ex direttore generale del Comune di Olbia, morto nel marzo 2018 all’età di 70 anni dopo un lungo ricovero ospedaliero.

La tragica vicenda si è verificata due anni prima, quando Achenza è caduto dalla sua bicicletta lungo via Barcellona, battendo la testa sul marciapiede dopo essere stato colpito dallo sportello di un’auto parcheggiata. Secondo il pubblico ministero, Appeddu ha aperto lo sportello senza prestare attenzione al passaggio di persone o veicoli, proprio nel momento in cui Achenza stava arrivando in bicicletta. L’avvocato di Appeddu sta valutando la possibilità di presentare un ricorso in appello contro la sentenza.

