Cannigione, tre giorni di festa per San Giovanni: si rinnova la devozione

La devozione di Cannigione a San Giovanni Battista.

Cannigione si sta preparando per una festa di tre giorni in onore del patrono San Giovanni. Le celebrazioni inizieranno venerdì 23 giugno con una serie di eventi. Alle 18 ci saranno i solenni Vespri seguiti dalla santa messa e la novena alle 19. Successivamente, alle 20, avverrà la benedizione di “Lu focu di Santu Gjuanni” e alle 20:30 si potrà gustare la Sagra di “Lu casgju furriatu“. Alle 21, in via Nazionale, l’Ascor organizzerà una Notte bianca e alle 22 si potrà ballare il liscio in piazza con Mirko Putzu.

Sabato 24 giugno inizierà con una raccolta di sangue a cura dell’Avis nella piazza San Giovanni Battista alle 8. Seguirà la celebrazione della Messa alle 11. Alle 17 si svolgerà l’ingresso delle bande musicali e dei gruppi folk in piazza San Giovanni Battista. E alle 17:30 partirà la processione con il santo patrono per le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale di Arzachena e la banda musicale “G. Puccini” di La Spezia. Alle 18 ci sarà una processione a mare con partenza dal porto di Cannigione e alle 19 si terrà la Messa solenne al parco Riva Azzurra presieduta da monsignor Ignazio Sanna, vescovo emerito di Oristano. Alle 20 il comitato della festa patronale San Giovanni Battista organizzerà la preparazione di panini e bibite e alle 20:30 si potrà godere della musica con il dj Resident.

Domenica 25 giugno ci sarà una regata velica alle 14 con il primo Trofeo San Giovanni Battista a cura dello Yacht Club Cannigione. Alle 14 ci saranno anche giochi di gruppo per adulti e bambini al parco Riva Azzurra e alle 19 si terrà la Santa Messa.

