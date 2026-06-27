Cade da un cantiere a Olbia e muore, chi è la vittima

Tragico incidente sul lavoro a Olbia.

Un nuovo tragico incidente sul lavoro si consuma oggi a Olbia in mattinata. Renato Mariotti, 69enne, è morto all’interno del cantiere. Il dramma si è consumato all’interno di un’area edile situata in via Gramsci a Olbia, dove un gravissimo incidente è costato la vita a un professionista stimato. L’impatto, avvenuto da un’altezza considerevole, non gli ha lasciato scampo, rendendo vano ogni disperato tentativo di soccorso.

L’allarme.

L’allarme è scattato immediatamente, richiedendo l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e degli enti competenti in materia di prevenzione e tutela dei lavoratori. Sul luogo della tragedia sono giunti a stretto giro i carabinieri della stazione locale, supportati dagli specialisti dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl. I tecnici e i militari hanno immediatamente avviato i primi rilievi planimetrici e la raccolta delle testimonianze degli altri operai presenti nell’area, nel tentativo di fare piena luce sulla dinamica esatta del volo fatale e di verificare il pieno rispetto delle normative di sicurezza vigenti all’interno del perimetro del cantiere.

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