Sparatoria fuori da un locale, ferito un giovane a Cannigione

Sparatoria nella notte a Cannigione.

Una sparatoria nel centro di Cannigione e un uomo ferito fuori da un locale. È accaduto oggi, poco prima delle 4 del mattino del 27 giugno, al culmine di una lite iniziata all’interno del bar e poi degenerata all’esterno. Vittima un giovane di origine marocchina, colpito alla gamba da due colpi di pistola, ora ricoverato all’ospedale.

La lite e gli spari.

In base alle prime ricostruzioni, la tensione sarebbe scoppiata tra un marocchino e un tempiese, che si trovava sul posto insieme al figlio. Quando la situazione è degenerata all’aperto, il giovane straniero avrebbe aggredito il ragazzo tempiese. A quel punto il padre, intervenuto per difendere il figlio, avrebbe impugnato l’arma da cui, secondo la sua versione, sarebbero partiti i due spari durante una violenta colluttazione.

L’uomo è ferito.

I proiettili hanno raggiunto il giovane marocchino alle gambe. Soccorso immediatamente dal personale del 118, il ferito è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Le sue condizioni non sono gravi, ma è stato comunque trattenuto in ricovero. Nel pomeriggio, l’uomo che ha sparato si è presentato spontaneamente in caserma accompagnato dal proprio avvocato, per fornire la propria ricostruzione dei fatti. Il tempiese è stato denunciato per tentato omicidio. Le indagini sono attualmente condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Olbia, che stanno analizzando le testimonianze dei presenti e i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire ogni dinamica della vicenda.

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