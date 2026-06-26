Violento incidente stradale a Olbia: cosa è successo

Un incidente stradale a Olbia.

Ieri sera, 26 giugno, a Olbia si è verificato un incidente stradale. Stando alle prime informazioni, il sinistro, avvenuto in via Barcellona, ha coinvolto due veicoli. Lo schianto si è verificato all’altezza del civico 125 e, fortunatamente, non ci sono stati feriti.

Pare che uno dei veicoli sia uscito dal parcheggio urtando il secondo. L’incidente ha causato qualche problema alla circolazione in una delle arterie principali della città gallurese. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui